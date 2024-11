Statt Elfmeter für den BVB hätte es nach 34. Minuten Freistoß an der Strafraumgrenze geben müssen. Immerhin, Männel konnte den Strafstoß parieren. In Halbzeit 2 traf Aue zwischenzeitlich zum 2:2 Ausgleich. Aber Stefaniak, der die Vorlage gab, stand vermeintlich im Abseits. Die Fernsehbilder belegen die nächste gravierende Fehlentscheidung von Schiedsrichter Felix Grund und seinen Assitenten. Das Tor hätte zählen müssen.

Aue mühte sich redlich, kontrollierte über weite Strecken den Ball und schaffte es auch immer wieder, die Außen gut zu besetzen. Nur der letzte Ball war häufig zu ungenau, so dass – gemessen am Aufwand – nur wenige klare Chancen herauskamen. Ausnahmen waren Jakobs Führungstor, ein Lattentreffer von Stefaniak und besagtes Abseitstor. Der BVB zeigte auch in der Defensive um Torwart Lotka eine starke Leistung und verdiente sich so den Dreier gegen den FC Erzgebirge.