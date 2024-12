Die 4.883 Zuschauer im Audi-Sportpark sahen eine Partie, die insgesamt wenig Höhepunkte zu bieten hatte. Ausnahmen bildeten zwei Aluminiumtreffer durch Ingolstadts David Kopacz (8.) und Aues Omar Sijaric (47.). Der erste fiel in der starken Ingolstädter Anfangsphase und hätte die verdiente Führung bedeutet. Der zweite fiel nach einer herrlichen Flanke des starken Auer Linksverteidigers Linus Rosenlöcher, die Sijaric zu einer erstklassigen Kopfballchance verhalf.

Kurz darauf machte es der FCI besser und ging durch Max Besuschkow, der Aue-Keeper Martin Männel im Eins-gegen-Eins überwand, in Führung (48.). Dass sich die Auer Defensive nach zuletzt acht Gegentoren in zwei Spielen insgesamt stabiler präsentierte, half wenig. In der Schlussphase bäumte sich das Team um Stürmer Marcel Bär noch einmal auf, bei der späten Chance zum 1:1 fehlten nur wenige Zentimeter (82.).