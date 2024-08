Nach Platzverweis im Derby: Kutschke wünscht Männel "nichts Gutes mehr"

Kaum im Spiel, war der Arbeitstag für Dynamos Torgarant nach nur 26 Minuten bereits wieder beendet. Der in der 57. Minute eingewechselte Kutschke sollte das Spiel der SGD in der Schlussphase nochmal beleben und sich gegen die drohende Niederlage im Auer Schacht stemmen. Doch Schiedsrichter Lukas Benen schickte den 35-Jährigen nach seinen zweiten gelben Karten vorzeitig unter die Dusche. Was war passiert? Aues Kapitän und Torwart Martin Männel provozierte Kutschke erst mit einem Nachtreten und sorgte so für die erste Gelbe Karte für den in Rage gebrachten Dynamo-Kapitän. Anschließend verantwortete er mit einem Abwurf an die Schulter des Stürmers inklusive theatralischer Landung die Gelb-Rote in der 83. Minute.