Trainer wagen keine Experimente

Wirklich Überraschendes passierte vor dem Spiel nicht. Beide Trainer setzten wie erwartet auf die jeweilige Elf, die zuletzt im DFB-Pokal so stark auftrumpfte. Dynamo-Trainer Thomas Stamm rotierte nicht mal auf der Bank, beim FC Erzgebirge Aue schaffte es Neuzugang Ali Loune direkt in den Kader, Linus Rosenlöcher, der nach langer Verletzung wieder fit ist, musste wieder auf die Tribüne und erlebte dort in der Anfangsphase einen wilden Ritt.

Aue schockt Dresden

Dynamo begann wie die Feuerwehr und hatte nach zwölf Sekunden den ersten Abschluss, doch dann kam Aue - und wie! Marcel Bär scheiterte zunächst frei vor Tim Schreiber, die zweite Chance saß. Mimes Pepic spritzte in eine Eingabe von Marvin Stefaniak und drückte den Ball aus Nahdistanz über die Linie (6-). Das Stadion tobte und flippte drei Minuten später endgültig aus. Neuzugang Mika Clausen zündete auf der rechten Seite den Turbo und passte dann auch noch perfekt auf den zweiten Pfosten, wo Stefaniak fast locker einschoben konnte. Ein Tor und eine Vorlage - Stefaniaks Start gegen seinen Ex-Verein hätte nicht effektiver verlaufen können.

Bildrechte: IMAGO/Picture Point Aue führte nach neun Minuten mit 2:0 und hinterließ ratlose Dynamos, die sich kurz schüttelten und danach wieder das Zepter übernahmen: Mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe und nach 37 Minuten 8:0-Ecken, aber: null Tore und auch keine klare Chance, weil Aue defensiv alles wegbügelte.

Aue verteidigt überragend - Kutschke fliegt runter

Das blieb auch nach dem Wechsel so. Die "Veilchen" verteidigten überragend und zogen den zu einfallslosen Dynamos den Zahn. Die Dresden verbuchten zehn Minuiten vor dem Schluss 18 Torschüsse, aber nur einmal musste Männel wirklich eingreifen. Alle anderen Versuche landeten im Fanblock, in einem Auer Abwehrbein oder in den Armen von Männel. Noch entscheidender: Jeder hohe Ball, der in den 16er flatterte, wurde geklärt. Aue schaffte nach der Pause kam noch Entlastung und gewann dennoch verdient, weil die Defensivleistung erste Sahne war und Dynamos Stefan Kutschke seiner Mannschaft fünf Minuten vor dem Ende einen Bärendienst erwies.



Nach einem Scharmützel mit Martin Männel - bei dem Beide keine gute Figur machten, aber nur Kutschke bestraft wurde, ließ er sich ein zweites Mal zu einer unsportlichen Aktion hinreißen, als er beim Abschlag von Männel von hinten stocherte, den Keeper traf und Gelb-Rot sah. Die Szene beschäftigte Kutschke auch nach dem Abpfiff. Er warf Männel Unsportlichkeit vor und hatte damit irgendwie auch recht. Der Auer Schlussmann hatte sein Bein vor der ersten gelben Karte gegen Kutschke zumindest nicht gerade sanft ausgestreckt. Schiedsrichter Lukas Benen ahndete jedoch nur Kutschkes verbales Aufbäumen vor Männel. Als der Auer Keeper Kutschke nach dem Abpfiff die Hand reichen wollte, lehnte der noch sichtlich geladen ab.