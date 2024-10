Um gegen Hansa bestehen zu können, brauche es genau diese Auer Tugenden. Denn: Der Auer Coach erwartet mit Rostock eine Mannschaft auf dem Niveau von Wehen Wiesbaden oder Bielefeld. Von der schlechten Platzierung in der Tabelle lässt sich der 59-Jährige nicht blenden. "Die Leistungen waren besser als die Ergebnisse. Es wird ein schweres Spiel, da spielt die Tabelle keine Rolle." Bis auf Niko Vukancic, Ricky Bornschein und Can Özkan hat der Trainerroutinier alle Mann an Bord.

Bei Hansa Rostock hat man andere Probleme als beim Tabellendritten aus Aue. Der Zweitliga-Absteiger hinkt den großen Erwartungen hinterher. Sieben Punkte wurden erst eingefahren, das bedeutet aktuell Rang 17. – also unter dem rettenden Strich. Und auswärts haben die Norddeutschen nur ein Pünktchen geholt. Cheftrainer Bernd Hollerbach sah zuletzt aber eine positive Tendenz: "Die Leistungen in der Englischen Woche waren sehr gut, wir haben auch mehr Leute an Bord. Wir haben in Dresden gefightet und ein klasse Heimspiel gemacht. Wir arbeiten daran, dass wir in die richtige Richtung kommen."