Erzgebirge hat am Samstag (28.09.2024) bei Viktoria Köln verloren. Am Ende hieß es nach Toren von Enrique Lofolomo und Malek El Mala 0:2 aus Sicht der Veilchen, die damit im Sportpark Höhenberg weiter auf den ersten Sieg warten.

Nach gut einer halben Stunde verlagerten die Gastgeber das Spielgeschehen weiter nach vorne. In der Folge landeten mehrere Aufbauversuche der Veilchen beim Gegner. Zwei Mal konnte Männel den Ball ohne Mühe halten, beim dritten Mal ging es dann schief. Ein Pass von Steffen Nkansah, der Tim Hoffmann in der Innenverteidigung ersetzte, landete bei Viktoria Köln. Aus dem Zentrum ging es weiter zu Serhat Güler, der halblinks in den Strafraum startete. Seinen Rückpass konnte Enrique Lofolomo aus zehn Metern mühelos zur Pausenführung verwandeln (43.).

In der zweiten Hälfte übernahm Aue zunächst wieder die Initiative. Klare Torchancen gab es jedoch kaum. Die beste vergab der eingewechselte Kilian Jakob. Dessen Freistoß parierte Dudu im Kölner Tor (80.). Kurz zuvor hatte der eingewechselte Malek El Mala für Viktoria nur den Pfosten getroffen. Glück also für die Erzgebirgler.

In der Schlussphase warf die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev, der am Spieltag Geburtstag feierte, alles nach vorne. Das öffnete große Räume für Köln zum Kontern. Lex Tyger Lobinger scheiterte in der Nachspielzeit noch an Aue-Torhüter Martin Männel, Malek El Mala machte es kurz darauf besser. Sein Treffer zum 2:0 war zugleich der Endstand.