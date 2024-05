Doch die Budissen reagierten plötzlich bombenstark! Tom Hagemann sah, dass Plauens Torwart Fritz Böttcher weit vor seiner Kiste stand und hob die Kugel in herrlichem Bogen aus 45 Metern zum 1:1 (30.) ins Netz. Ein herrlicher Ausgleich aus dem Mittelkreis – allererste Sahne in der 5. Liga!

Da Auerbach parallel mit 2:0 gegen Aufstiegskonkurrent Bischofswerda führte, reichte Plauen jetzt aber auch der Punkt. Nicht um den Gang in die Regionalliga rechnerisch komplett fix, aber es wäre praktisch bei sechs Punkten und 13 Toren Vorsprung an zwei Spieltagen kaum einholbar gewesen. Der Sekt konnte also heute kaltgestellt werden.

Weil die Vogtländer Konkurrenz von Auerbach gegen Bischofswerda nachließ und in der Schlussphase drei Tore zum 2:3 kassierte, musste erneut gezittert werden. Und Bautzen schlug spät zu. Hagemann köpfte eine lange Flanke in den Strafraum zum 2:2 (90. +5) ein. Nach dem Tor kam es im Plauener Block zu unnötigen Unruhen, als Security-Personal die Fantrennung sicherstellen wollten. Es blieb aber bei kurzen Rangeleien, dann konnte die Partie regulär beendet werden.

In der Tabelle holte „Schiebock“ nun zwei Punkte auf und ist nur noch drei Zähler vom VFC entfernt. Am nächsten Wochenende wird es also nochmal mindestens genauso spannend in der Oberliga.