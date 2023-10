Der technisch versierte Mittelfeldspieler bringt ganz viel Erfahrung mit und ist nicht der einzige Ex-Profi, der auf dem Krieschower Sportplatz kickt. Bis Sommer war der Ex-Cottbuser Dimitar Rangelov am Ball, dazu steht mit Daniel Stanese sogar ein Ex-Nationalspieler unter Vertrag. Der 29-Jährige bestritt ein Länderspiel für die kanadische Nationalmannschaft. Seit 2013 tingelt er durch Deutschland, spielte beim FC Augsburg II, in Aalen, Cottbus, Jena und seit Saisonbeginn in Krieschow (4 Spiele, 2 Tore).

Mit Fandrich bekommt Innenverteidiger Stanese einen spielstarken Fußballer an seine Seite. Der gebürtige Berliner lief in seiner bisherigen Karriere 213 Mal im deutschen Unterhaus auf. Nach seiner Zeit bei seinem Ausbildungsverein Energie Cottbus, spielte Fandrich für RB Leipzig in der 2. und 3. Liga und sieben Jahre beim FC Erzgebirge Aue (185 Spiele).

Für Schlagzeilen sorgte er in der Saison 2021/22. Weil Fandrich den Schiedsrichter-Assistent Roman Potemkin in der 89. Minute des Zweitligaspiels gegen den FC Ingolstadt am 22. Oktober 2021 auf das rechte Auge gespuckt haben soll, verhängte das DFB-Sportgericht eine Sperre von sieben Monaten. Fandrich bestritt den Vorwurf, Aue legt fristgerecht Berufung ein und hatte Erfolg: Aus sieben Monaten wurden sieben Meisterschaftsspiele, weil nie bewiesen werden konnte, dass Fandrich absichtlich gespuckt hatte. "Ich habe so etwas noch nie erlebt und zum ersten Mal mitgemacht. So was braucht man im Leben nicht so häufig. Der große Schock ist erstmal weg von diesen sieben Monaten, die im Raum standen", sagte Fandrich nach dem Urteil.