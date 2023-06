Jetzt ist passiert, was befürchtet wurde: Der FC An der Fahner Höhe hat sich zwar in der Relegation der Oberliga-14. gegen den MSV Neuruppin durchgesetzt, muss aber dennoch in die Landesliga absteigen. Die Dachwiger hatten das Hinspiel am letzten Mittwoch mit 6:0 gewonnen, das Rückspiel verlor man mit 0:2.