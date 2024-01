Es ist nur ein kleiner Schritt, aber dennoch kein unbedeutender. Die aktiven Schiedsrichter Sachsens bekommen seit 1. Januar 2024 für jeden mit dem Auto zurückgelegten Kilometer fünf Cent mehr. Der Betrag steigt somit von 30 auf 35 Cent an. Möglich gemacht hat das eine Änderung des Reisekostengesetzes durch das Land Sachsen, die vom Verband angewendet wird.

Beschlossen wurde die Änderung im Dezember 2023. Allerdings tritt sie nicht automatisch für alle Ligen Sachsens in Kraft, sagt Alexander Rabe, Pressesprecher des SFV, auf Anfrage von Sport im Osten. "Gültig ist der Beschluss ab der Landesklasse. Also für alles, was überregional und außerhalb der Kreise stattfindet." Erwartbar ist aber, dass die Kreise es dem Verband gleichtun.