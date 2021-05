Der Favorit aus Zwickau war mit dem Anpfiff die aktivere Mannschaft. Bereits in den Anfangsminuten erspielte sich der Gast diverse Möglichkeiten. Nach der ersten Ecke kam der Ball über den starken Morris Schröter zu Yannik Möker, der den Ball aus kurzer Distanz aber neben den Chemnitzer Kasten setzte (4.). Nur wenige Minuten später dann die gute Chance für den Titelverteidiger. Auf der rechten Seite setzte sich Felix Schimmel gut durch, flankte in den Richtung Tor und brachte den ersten Lattentreffer auf die Haben-Seite des CFC (7.).

Was Aluminium-Treffer betraf, glich der FSV Zwickau in der 27. Minute aus, Felix Drinkuth war zum wiederholten Male auf links nicht zu bremsen und fand mit seiner Hereingabe Schröter, der das Spielgerät mit dem Kopf an die Latte setzte. Acht Minuten später ging dann der Drittligist in Führung. Wieder war Drinkuth auf links durchgebrochen, fand am Fünfmeter-Raum Manfred Starke. Dessen Abschluss wurde noch auf der Linie geklärt, gegen den Nachschuss von Altmeister Ronny König war die CFC-Defensive dann aber machtlos (35.).