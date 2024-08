RB Leipzig reist in die Hauptstadt und gastiert beim Zweitliga-Aufsteiger Union Berlin. Die Köpenickerinnen verhinderten das frühe Aus in der ersten Runde nur knapp und zogen nach einem 6:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den FSV Güterlsloh in die zweite Runde ein. "Wir sind sehr froh, dass wir ein Heimspiel zugelost bekommen haben. Im Stadion An der Alten Försterei haben wir bereits in der vergangenen Saison gesehen, dass wir sehr gute Leistungen zeigen können", sagte Union-Geschäftsführerin Frauen-Profifußball, Jennifer Zietz und fügte an: "Wir werden alles daran setzen, um die 2. Runde gegen Leipzig so spannend wie möglich zu machen. Uns ist bewusst, dass ein Bundesligist mit diesen Qualitäten Favorit ist."