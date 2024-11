Nach der Pause wurde die Partie intensiver und umkämpfter. An der Dominanz der Gastgeber änderte sich aber nichts. Leipzigs Defensive hatte gut zu tun. Einmal mehr musste RB-Keeper Peter Gulacsi retten (59.), zudem blockte Geertruida in höchster Not einen Schuss von Gittens (60.). In der 64. Minute war es dann soweit: Guirassy köpfte zum verdienten 2:1 ein. Danach verstärkte RB zwar seine Angriffsbemühungen, besonders großer Druck entstand dabei aber nicht. Nichtsdestotrotz hatte Eljif Elmas zwei Mal den Ausgleich auf dem Fuß, aber erst rettete Emre Can auf der Linie (71.), und in der Nachspielzeit blockte Nico Schlotterbeck den Schuss aus 4 m. Andererseits hätte die Niederlage der Leipziger auch höher ausfallen können, doch das immerhin konnte der wieder stark haltende Gulacsi verhindern.