RB-Coach Marco Rose, dessen Bilanz gegen italienische Teams nach acht Duellen ausgeglichen ist, nannte Juve eine "Champions-League-Mannschaft, sehr erwachsen, sehr gut organisiert. Sie verteidigen fleißig und geben wenig Räume her." Es werde eine "knackige Aufgabe. Aber wir haben Dinge erkannt, die wir nutzen wollen. Wir fühlen uns bereit für diese tolle Aufgabe", so Rose. Man müsse "die Räume, die wir kurz haben, dann auch nutzen". RB habe am Samstag beim 4:0 gegen Augsburg eine gute Reaktion gezeigt. So wolle man es wieder machen.

David Raum: "Haben unsere Lehren gezogen"

Nach dem späten, aber nicht unverdienten 1:2 bei Atlético Madrid zum Champions-League-Auftakt soll es im ersten Heimspiel unbedingt Punkte geben. Und die Leipziger haben sich nach den schwächeren Auftritten gegen Union Berlin und beim FC St. Pauli am vergangenen Wochenende gegen Augsburg wieder von ihrer besten Seite gezeigt. "Wir haben unsere Lehren aus dem Atlético-Spiel gezogen. Wir werden versuchen hier zu Hause, wenn die Hymne der Champions League läuft, ein Feuerwerk zu zünden", versprach Raum.

Gulacsi warnt vor der individuellen Stärke

RB-Torhüter Peter Gulacsi, der für die nächsten Länderspiele der ungarischen Auswahl abgesagt hat und sich vorerst auf sich und RB konzentrieren will, warnt vor allem vor der individuellen Stärke. "Es ist nicht die extreme Intensität, aber sie sind technisch sehr stark, schwer zu knacken. Juve arbeitet sehr gut nach hinten, sie haben da sehr viel Qualität, es wird nicht einfach für uns", sagte der Ungar und appelliert an sein Team: "Ein Torwart allein reicht nicht, wir müssen als Mannschaft gut verteidigen."

Juve mit Vier-Tore-Mann Dusan Vlahovic

Juve hat große Ziele. Nach drei Nullnummern gelang zuletzt ein 3:0 beim CFC Genua, auch dank eines Doppelpacks von Stürmerstar Dusan Vlahovic. Der Torjäger kam Ende Januar 2022 von der AC Florenz für eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro. Vor einem Jahr soll der FC Bayern großes Interesse am Serben gehabt haben. Vier Liga-Tore hat Vlahovic in dieser Saison schon erzielt, doppelt so viele wie Leipzigs Benjamin Sesko. Bildrechte: IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

"Er hat niemanden beleidigt"

Auf die kritischen Aussagen von Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat Trainer Rose gelassen reagiert und den Zusammenhalt im RB-Kosmos betont: "Oliver ist unser Chef. Es ist sein gutes Recht, sich zu äußern. Er hat niemanden beleidigt, niemanden infrage gestellt. Er will diesen Klub weiter nach vorne bringen", sagte Rose vor dem Juve-Spiel: "Das möchte ich auch. Das möchte jeder, der hier arbeitet." Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Rose kontert Mintzlaff-Kritik: "Sah noch keine Lücke"

Mintzlaff hatte in einem kicker-Interview den Druck auf RB Leipzig erhöht und die Anspruchshaltung des Klubs untermauert. Man könne die Lücke "nach ganz oben in Europa nicht schließen, aber wir müssen da sein, wenn aus unterschiedlichsten Gründen die Top-Favoriten schwächeln", so der 49-Jährige: "Wir waren leider noch nie da, wenn die Lücke aufging."