Der Regionalligist aus Offenbach nimmt in dieser Saison einen erneuten Anlauf, um endlich wieder den Sprung in die 3. Liga zu schaffen. Seit einem Jahr arbeitet Sportgeschäftsführer Christian Hock daran. Der war 2022/23 in Magdeburg tätig, baute dort u.a. die U23 neu auf. Und schwärmte vom Weg des FCM und dem Duo Titz/Schork. "Wir haben hier sehr gut zusammengearbeitet. Am Montag sind wir aber Konkurrenten. Er wird uns vor eine interessante Aufgabe stellen", weiß Christian Titz.

Und die Kickers haben auch noch eine Rechnung mit den Magdeburgern offen. 2015 verpasste Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga, als man in den Aufstiegsspielen am FCM scheiterte. Am 31. Mai 2015 stand das Rückspiel am Bieberer Berg an. Der FCM hatte das Hinspiel 1:0 gewonnen, Offenbach führte zwischenzeitlich, am Ende siegte der FCM mit 3:1. Der Magdeburger Weg ging weiter in Richtung 3. Liga, die Realität beim OFC heißt weiter vierte Liga. "Wir haben viel von den Fans gehört, dass da noch was offen ist", erklärte Kickers-Coach Christian Neidhart.