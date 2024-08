Nun, am 19. August dieses Jahres, treffen beide Teams im DFB-Pokal erneut aufeinander. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken – diesmal mit: Aufstiegs-Held Nils Butzen.

Folge 10 von "Neues vom Krügel-Platz" der Saison 2024/2025 in drei Schlagzeilen:

1.) Die Stärke des FCM: "Amateurfußball unter Profi-Bedingungen" – ab Minute 03:20

An die Begeisterung vor dem Hinspiel und im Stadion erinnert sich Nils Butzen noch ganz genau. Schließlich "habe ich auch andere Zeiten beim FCM miterlebt", sagt der heute 31-Jährige, der einst beim 1. FC Magdeburg ausgebildet wurde und den Sprung in den Profi-Kader packte.

Mit dem FCM in der Aufstiegs-Relegation anzutreten, bedeutete ihm alles. Das Hinspiel in der Aufstiegs-Relegation gegen Offenbach gewann Magdeburg daheim nach einem Treffer von Nicolas Hebisch mit 1:0. Nils Butzen erinnert sich an das ganz besondere Gefühl während der Aufstiegs-Saison und sagt: "Das war Amateurfußball unter Profi-Bedingungen."

Dazu gehörte auch eine enge Beziehung zu den Fans, sagt Butzen: "Wir haben auch öfter mal zusammen gesoffen. Wie in der Kreisliga. Das waren keine Fans, sondern einfach auch Freunde."

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

2.) Das Rückspiel: "Nie wieder so eine Nervosität gespürt" – ab Minute 11:30

Die Tage vor dem Rückspiel liefen noch entspannt. Nils Butzen erzählt im Podcast von Streichen wie verwüsteten Hotelzimmern. Als der Anpfiff jedoch nahte, wandelte sich die Stimmung. "Ich kann mich noch an das gemeinsame Essen vor dem Spiel erinnern. Jeder hat nur in seinem Essen rumgestochert", sagt der 31-Jährige. "Ich habe in meinem Leben bis dahin und seitdem nie wieder so eine Nervosität gespürt."

Auf dem Platz ging Offenbach dann sogar in Fühung. "Da dachte ich mir, dass ich einfach nur nach Hause will", gesteht Nils Butzen ehrlich. Magdeburg drehte das Spiel aber, setzte sich schlussendlich mit 3:1 auswärts durch und machte den Aufstieg in die 3. Liga perfekt.

"Das war wie im Rausch", erinnert sich Nils Butzen und spricht über fehlenden Handyempfang und unwirkliche Gedanken im Mittelpunkt.

Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

3.) Erinnerungen für die Ewigkeit: "Ich schwitze, habe kalte Hände" – ab Minute 23:00

Zum Abschluss des Podcasts spricht Nils Butzen über die Feierlichkeiten zum Aufstieg und erinnert sich an nächtliche Begegnungen mit Teamkollege Niklas Brandt und Straßenbahnfahrern.

Außerdem spricht der Verteidiger über das in FCM-Kreisen legendäre YouTube-Video zum Rückspiel, kommentiert vom Offenbacher Fan-Radio: "Es gibt wenige Videos, die ich öfter geschaut habe", sagt Butzen. "Mein Körper versetzt sich dann noch einmal in diese Situationen. Ich schwitze, habe kalte Hände. Das ist ganz krass."

Noch kickt Nils Butzen in der Regionalliga beim FC Carl Zeiss Jena. Aber: "Ich möchte irgendwann zurück nach Magdeburg. Ich habe das Gefühl, dass ich dort hingehöre."

Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland