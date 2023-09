Danach kam Leipzig besser ins Spiel, erzielte drei Tore in Folge und verkürzte auf 6:9. Doch näher ran kamen der Zweitligist in der ersten Halbzeit nicht mehr. Der HCL war zwar dreimal in Überzahl, konnte daraus aber kaum Kapital schlagen. Im Gegenteil, die HSG traf in der 28. Minute sogar selbst in Unterzahl. Lisa Frey verwandelte zum zwischenzeitlichen 11:17 für Blomberg. Zur Halbzeit stand es aus Leipziger Sicht 13:19.

HCL-Spielerin Marlene Tucholke wird von zwei Blombergerinnen gestoppt. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports