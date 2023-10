Der Dessau-Roßlauer HV erspielte sich früh die Führung (5:2/7.). Besonders im Umschaltspiel waren die "Biber" immer einen Schritt schneller und blieben vorerst in Front (9:5/14.). Die Gäste aus Essen kamen unterdessen aber besser in die Partie. Die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas hatte stets eine schnelle Antwort parat (10:7/16.). Die anfängliche Dominanz gab die Heimmannschaft dann durch eine sieben Minuten lange Torflaute aus der Hand. Diese wussten die Gäste aus dem Ruhrgebiet zu nutzen. Nach dem Ausgleich in der 19. Minute (12:12) eroberte die TUSEM noch vor der Pause die Führung (15:14/26.). Der DRHV nahm einen knappen 16:17-Rückstand mit in die Kabine.