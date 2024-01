Der Thüringer HC liegt in der European League klar auf Viertelfinalkurs. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Sonntag (21.01.) beim französischen Club Chambray Touraine nach einer glänzenden zweiten Halbzeit mit 32:25 (15:16) durch und führt mit 6:0 Punkten die Vorrundengruppe B an. Als beste Werferin des THC zeichnete sich Nationalspielerin Annika Lott aus, die bei ihrer Rückkehr nach auskuriertem Muskelfaserriss neunmal traf - bei neun Wurfversuchen.