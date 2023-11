Mit genügend Selbstvertrauen und Zuversicht gingen die Magdeburger in die Partie und zeigten von Beginn an, dass sie nicht nur aus Spaß nach Dänemark gekommen waren. Nachdem Madsen die Dänen schnell in Führung gebracht hatte, ging es bei den Magdeburgern Schlag auf Schlag, sodass bereits nach zehn Minuten eine 7:2-Führung auf der Haben-Seite stand.