Vor 5.157 Zuschauern begannen die Leipziger selbstbewusst. Sie agierten mit hohem Tempo im Angriff und erspielten sich so eine frühe 6:3-Führung (8.). Zwar konterte der Tabellenfünfte mit einem 5:0-Lauf zum 8:6 (12.), doch die Gastgeber ließen sich davon nicht erschüttern. Sie steigerten die Intensität in der Abwehr und konnten sich zudem auf den erneut gut aufgelegten Torhüter Domenico Ebner verlassen. In der Offensive fanden sie die richtige Balance zwischen Rückraumabschlüssen und Spiel über die Außen, so dass zur Pause eine verdiente Drei-Tore-Führung zu Buche stand.

Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE