Eisnach zumeist auf Augenhöhe

Die 3.368 Zuschauer in der Phoenix Contact Arena mussten vier Minuten warten, bis sie das erste Tor durch Lemgos Niels Gerardus Versteijnen sahen. Die Gastgeber legten noch zwei Tore nach, Eisenach konnte erst in der achten Minute dank Simone Mengon den ersten Treffer vermelden. Das war dann aber der Startschuss, nach zähem Beginn fanden die Wartburgstädter immer besser in die Partie und kamen zwischenzeitlich immer wieder auf ein Tor heran. Aufgrund einer etwas instabilen Abwehr der Eisenacher wurde die Lücken wieder größer und es ging mit einem 11:14 aus ThSV-Sicht in die Pause.

Gäste gehen sogar in Führung - Entscheidung Sekunden vor Schluss

Die Eisenacher kamen hochmotiviert aus der Kabine und konnten in der 38. Minute erstmals den Ausgleich (16:16) erzielen. Ein herrliches Tor durch Willy Weyhrauch, der die Kugel von außen links oben in den Winkel zirkelte. Vier Minuten später gelang dann sogar die Führung zum 17:16 (Alexander Saul). In der Folge legte Eisenach immer ein Tor vor, konnte sich aber nicht absetzen. Die Ostwestfalen blieben immer dran.

Und die Gastgeber aus Lemgo gingen in der hart umkämpften Schlussphase letztendlich als Sieger hervor. Kurz vor dem Ende kam Emil Buhl Laerke, der bis dato noch keine Sekunde auf dem Parkett gestanden hatte, in die Partie und traf 13 Sekunden vor Ultimo per Freiwurf zum Endstand von 26:24. Bei beiden Mannschaften zeichneten sich die Namensvetter aus. Beim ThSV Eisenach traf Manuel Zehnder mit sieben Toren am meisten, bei Lemgo netzte Samuel Zehnder neun Mal ein.

Meyer: "Die Mannschaft hat Charakter bewiesen"

Nach der Begegnung brachte es Eisenachs Philipp Meyer bei "Dyn" auf den Punkt: "Es ist bitter, hier zu verlieren. Wir müssen wieder mit Null punkten nach Hause fahren. Es hat wohl an den Zweikämpfen gelegen. Wir waren vorn nicht bissig genug. Dennoch, die Mannschaft hat Charakter bewiesen."