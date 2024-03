Der SC Magdeburg ist auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Keine 48 Stunden nach dem Erfolg über den FC Barcelona in der Champions League gewann die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert am Samstagabend beim VfL Gummersbach mit 38:30 (17:14) und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Füchse Berlin auf einen Punkt. Die Hauptstädter, die nach dem Dämpfer der Magdeburger beim TSV Hannover-Burgdorf die Spitze übernommen hatten, können am Sonntag gegen den HC Erlangen allerdings wieder davonziehen. Bester SCM-Schütze war Omar Ingi Magnusson mit zwölf Toren, davon zehn per Siebenmeter.