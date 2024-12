Das Team von André Haber kam gut in die Partie und stand vor allem Defensiv sehr stark. Minden wurde so immer wieder zu schwierigen Würfen oder schlechten Pässen gezwungen, die die Sachsen eiskalt ausnutzten. Nach elf Minuten betrug der Vorsprung schon fünf Tore. Vor allem Rechtsaußen Lukas Wucherpfennig lief heiß und hatte nach etwas mehr als 15 Minuten bereits fünf Tore erzielt. Der HCE kontrollierte das Spiel und ging schließlich mit einem Fünf-Tore-Polster in die Kabine.

Auch im zweiten Abschnitt ging es zunächst so weiter, der Vorsprung nach 37 Minuten betrug sechs Treffer (23:17). Doch dann wollte plötzlich nicht mehr viel zusammenlaufen bei den Dresdnern. Minden kam Stück für Stück heran und ging schließlich nach einem 10:3-Lauf erstmals in der Partie in Führung (27:26/53.). Haber nahm die Auszeit und auch den Torwart raus, doch das 7:6-Experiment missglückte. Zwei Fehler in den Angriffen führten zu zwei Torwart-Treffern der Gastgeber. Dem HCE gelang es in der Folge nicht mehr, das Spiel noch einmal zu drehen, auch weil sie sich in der Schlussphase zu viele Fehler leisteten.