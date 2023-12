Der HC Elbflorenz bleibt in der 2. Handball-Bundesliga eine Heimmacht. Die Mannschaft von Trainer André Haber besiegte am Sonntag die HSG Nordhorn-Lingen mit 28:21 (15:13). Damit feierten die Sachsen den fünften Heimsieg in Folge und kletterten in der Tabelle an den Nordhornern vorbei auf den fünften Platz.