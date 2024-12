Dresden startete mit viel Schwung in den zweiten Durchgang und dominierte die Anfangsphase. Doch wie schon in der vergangenen Woche schien sich die jüngste Vergangenheit zu wiederholen: Die Gastgeber verspielten erneut einen Sechs-Tore-Vorsprung – 18:12 stand es nach 40 Minuten. Diesmal jedoch reichte es dank einer starken Teamleistung zum Sieg. Julius Dierberg bewies an der Siebenmeterlinie Nervenstärke, Torhüter Robin Cantegrel glänzte mit 14 Paraden, und Timo Löser avancierte mit zehn Treffern zum Topscorer der Partie.