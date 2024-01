Die Thüringerinnen verschliefen den Start und gerieten mit 0:3 (3.) in Rückstand. Zwar glich der THC, angeführt von Reichert, zügig zum 5:5 (8.) aus. Sicherheit verlieh dieser Zwischenspurt dem Spiel der Gäste allerdings nicht. Mit Fehlwürfen und technischen Unsauberkeiten luden sie die Kroatinnen zum Tempogegenstoß ein. So erspielte sich Zagreb nach 20 Minuten erneut einen Drei-Tore-Vorsprung (12:9). Einer erheblichen Steigerung in der Abwehr hatten es die Thüringerinnen zu verdanken, dass sie mit einem Remis in die Pause gingen.