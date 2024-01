Vor allem in der noch holprigen Anfangsphase des Teams von Trainer Herbert Müller sorgte Rückraumspielerin Reichert für wiederholt wichtige "Hallo Wach"-Aktionen. Knapp neun Minuten lang lagen vor 1.132 Zuschauern in Blomberg zunächst immer wieder die Gastgeberinnen vorn, bevor die im Verlauf der Partie immer besser werdende THC-Spielmacherin Sonja Frey (sechs Tore, vier Assists) ihr Team erstmals in Führung brachte (5:4, 11.).