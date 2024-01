Vor 798 Zuschauern begannen die Thüringerinnen behäbig und lagen nach fünf Minuten mit 1:3 zurück. Erst Mitte der ersten Halbzeit brachten sie mehr Tempo in ihre Angriffsaktionen und setzten sich prompt mit einem 6:1-Lauf auf 11:6 (20. Minute) ab. In der Folge häuften sich allerdings wieder die Unkonzentriertheiten beim THC. Dass das Spiel in dieser Phase nicht kippte, hatten die Gastgeberinnen Torhüterin Nicole Roth zu verdanken, die in der ersten Halbzeit elf Paraden verzeichnete.