Nach zähem Beginn mit vielen Unterbrechungen und Fehlpässen entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch. Beide Teams agierten mit viel Zug zum Tor, die Führung wechselte fast minütlich. Nach elf Minuten gelang den Gästen aus Dresden durch Oliver Seidler erstmals eine Zwei-Tore-Führung, die Sebastian Gress kurz darauf ausbaute (7:4/13. Minute). Hüttenberg offenbarte in dieser Phase immer wieder Lücken in der Deckung und suchte die Abschlüsse zu hastig. So sollte es ganze neun Minuten dauerte, ehe Paul Kompenhans den 5:8-Anschlusstreffer für die Hausherren erzielte (17.). Die besseren Aktionen hatte aber weiter der HCE, der seine Führung sukzessive ausbaute – auch, weil Hüttenberg weiter keinen Zugriff in der Offensive fand und sich darüber hinaus teils schlimme Stellungsfehler in der Abwehr leistete. Wucherpfennigs gefühlvoller Heber kurz vor der Pausensirene markierte die verdiente 15:10-Führung für Dresden.

Lukas Wucherpfennig traf ein ums andere Mal sehenswert für Elbflorenz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK