Tabellenführer SC Magdeburg hat auf dem Weg zur dritten deutschen Meisterschaft den nächsten Schritt gemacht. Im Nachholspiel des 12. Spieltages siegten die Elbestädter am Samstagabend (18. Mai) in der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen mit 32:27 (17:14). Überragender Magdeburger Werfer war Omar Ingi Magnusson mit vierzehn Toren. Magdeburg bleibt punktgleich mit Verfolger Füchse Berlin Tabellenführer, hat aber zwei Spiele weniger absolviert.

Der Champions-League-Halbfinalist kam nicht gut in die Partie, vergab zu Beginn einige Angriffe und lag so gegen effizientere Erlanger zurück. Eine erste Überzahl nutzten die Grün-Roten, um beim 8:7 erstmals in Führung zu gehen. Absetzen konnten sich die Gäste in dem Spiel mit zahlreichen Fehlern auf beiden Seiten jedoch nicht. Dennoch ging der SCM mit drei Toren Vorsprung in die Kabine.