Zu Beginn war beiden Teams die Verunsicherung anzumerken. Knappe fünf Minuten lang fiel kein einziger Treffer, dann erlöste Leipzigs Viggo Kristjansson die Halle mit dem 1:0. Sein Tor war gleichzeitig der Startschuss für die erste starke Phase des SC DHfK, der auf 6:1 davonmarschierte und auch in der Folge nicht abreißen ließ. Die Gäste vom Bergischen HC hingegen kamen kaum in die Partie. Leipzig dominierte nach Belieben und schraubte die eigene Führung bis zur 24. Minute auf 14:6 in die Höhe. In der torreichen Schlussphase von Durchgang eins bissen die "Löwen" dann zunächst mit drei Treffern in Serie zurück, doch der SC DHfK berappelte sich umgehend. Den Schlusspunkt einer überragenden ersten Hälfte setzte Andri Runarsson – standesgemäß – mit dem 17:10 aus der Kategorie "Tor des Monats".