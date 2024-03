Eisenach hat damit auch das zweite Duell der Saison gegen die Sachsen gewonnen. Vor 6.000 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Arena waren auf DHfK-Seite die Nationalspieler Franz Semper (7 Tore) und Luca Witzke (6) beste Werfer. Für die Thüringer trafen Malte Donker und Peter Walz (jeweils 4) am besten.

Von Beginn an war viel Aggressivität in der Begegnung. Semper sorgte mit einem Doppelschlag für die erste Zwei-Tore-Führung (4:2/10.). Lukas Binder erhöhte auf 8:5 (16.), doch nach einer Zeitstrafe für Marko Mamic schafften die Thüringer in nur drei Minuten den Ausgleich (9:9). Dank des stark aufgelegten Witzke gingen die Sachsen mit 14:13 in die Halbzeit. Auf der Gegenseite konnte Manuel Zehnder kaum Akzente für die Gäste setzen.