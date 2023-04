Handball | Bundesliga Thüringer HC mit klarem Sieg gegen Neckarsulm

Hauptinhalt

22. Spieltag

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend die Sport-Union Neckarsulm nach Startschwierigkeiten souverän mit 30:22 (16:14). Es war der siebte Heimsieg in Folge. Die Thüringerinnen festigten Platz zwei hinter dem designierten Meister SG BBM Bietigheim und stehen nun bei 37:7 Punkten.