Beide Teams begegneten sich in den Anfangsminuten auf Augenhöhe, wobei die Führung mehrfach wechselte. Dank eines Vier-Tore-Laufs konnten sich die Niedersachsen auf 10:7 absetzen (20.). Die in der Offensive stark dezimierten Auer fanden dagegen in im Angriffspiel kaum noch statt, da vor allem Vinnhorst-Keeper Stefan Hanemann einen bärenstarken Tag erwischte. So blieben die Gäste zehn Minuten ohne Torerfolg. Somit ging es für den EHV mit einem klaren 8:15-Rückstand in die Kabine.