19. Februar 2024, 21:07 Uhr

Des SC DHfK Leipzig ist auch im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres 2024 nicht in die Erfolgsspur gekommen. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson unterlag am Montagabend vor 4.132 Zuschauern beim VfL Gummersbach mit 29:30 (15:15) - Pleite Nummer sechs in Serie.