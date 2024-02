Nach dem Wechsel musste das Team von Ex-Profi und Island-Legende Olafur Stefansson auch noch in Unterzahl beginnen, weil Torben Lange kurz vor der Pausensirene Rot gesehen hatte. Anders als in der ersten Halbzeit blieb das Spiel jetzt eng, weil sich keine Mannschaft absetzen konnte und die Führung regelmäßig wechselte. Fünf Minuten vor dem Ende deutete beim Stand von 32:31 für Aue alles auf einen Krimi in den letzten Minuten hin, doch Aue überrumpelte die Gäste mit blitzsauberen Toren.

Als Glücksgriff erwies sich dabei der japanische Nationalspieler Shin Izumoto, dessen Spielfreigabe erst kurz vor dem Spiel in Aue ankam. Mit vier Treffern im zweiten Spielabschnitt hatte er entscheidenden Anteil am Heimsieg, der möglicherweise ein Dosenöffner ist, denn wie ein Absteiger hat sich Aue in der Erzgebirgshalle in Lößnitz nicht präsentiert. Bester Werfer war Marko Vignjevic, der neun Mal traf und mit zwei Aluminiumtreffern noch Pech hatte.