Die Zuschauer sahen eine temporeiche und spannende erste Halbzeit. Den besseren Beginn hatten die Gastgeber (4:2/9.), doch danach kam der ThSV besser in die Partie und ging selbst mit 7:5 in Front (14.). In der Folge schenkten sich beide Teams nichts. Die Führung wechselte mehrfach, wobei sich kein Team entscheidend absetzen konnte. Beim Stand von 12:13 ging es für Eisenach in die Pause.