Der HC Elbflorenz hat in der Fremde beim VfL Lübeck-Schwerin eine knappe Niederlage einstecken müssen (29:31). Die Gastgeber hatten bereits zur Halbzeit die Nase vorn (14:13).

Die Mannschaft von André Haber verschlief den Beginn der Partie und geriet früh in Rückstand (2:5 / 7.). Im Duell der Kretschmerbrüder trafen bereits beide bis zur Halbzeit. Nils Kretschmer (12.) besuchte mit dem HC seinen Bruder Finn (5.) in der Hansehalle. In einer torarmen Phase des VfL glichen die Elbestädter aber aus (8:8 / 15.), doch bis zur Pause lagen die Gäste erneut hinten (13:14).