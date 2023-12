Rentschs Arbeit hatte offenbar auch andere Vereine auf den Plan gerufen. Der 44-Jährige macht aus seinen Zukunftsplänen aber keinen Hehl. "Wir sind hier in Zwickau noch absolut nicht am Ende mit unserer Entwicklung. In den vergangenen Jahren ist sportlich und wirtschaftlich einiges im Verein passiert und wir wollen uns perspektivisch weiter nach oben arbeiten", so Rentsch.