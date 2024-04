Die Handballerinnen des Thüringer HC haben den achten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison gefeiert. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Sonntagnachmittag beim Buxtehuder SV mit 32:28 (13:11) durch und eroberte mit nunmehr 31:9 Punkten Rang vier zurück, der einen Startplatz für die European League in der kommenden Saison garantieren würde. Vor 1.064 Zuschauern avancierte Johanna Reichert mit neun Toren zur besten Werferin des THC.