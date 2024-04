Der SCM war als Tabellenzweiter der ersten Runde direkt ins Viertelfinale eingezogen. Der deutsche Rekordmeister THW Kiel, der ebenso wie Magdeburg direkt unter die letzten acht kam, muss gegen Montpellier HB um einen Platz bei der Endrunde in Köln (8./9. Juni) kämpfen. Die Franzosen setzten sich in einem weiteren Play-off-Duell gegen das kroatische Topteam RK Zagreb nach einem 27:27 im Hinspiel auf dem Balkan in eigener Halle mit 30:24 (14:14) durch. Die Paarungen der beiden Viertelfinalbegegnungen ohne Bundesliga-Klubs stehen erst am Donnerstagabend fest.