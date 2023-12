Das letzte Halbfinale bei einem Großereignis liegt schon lange zurück. 2008 hatten die deutschen Handballerinnen bei der EM den Sprung in die Vorschlussrunde geschafft. Am Mittwoch (13.12.2023) will das Team um die beiden Spielerinnen des Thüringer HC, Annika Lott und Johanna Stockschläder wieder Geschichte schreiben. 17:30 Uhr geht es gegen Schweden. In einem möglichen Halbfinale würde dann Frankreich warten, die sich am Dienstag gegen Tschechien mit 33:22 durchgesetzt hatten und dabei den siebten Sieg im siebten Spiel feierten.

Bildrechte: picture alliance/dpa | -