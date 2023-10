Handball | DHB-Pokal DHB-Pokal: ThSV Eisenach löst Achtelfinal-Ticket in Stuttgart

3. Runde

Sie können es also doch noch! Der ThSV Eisenach hat am Mittwoch-Abend (4.10.2023) beim TVB Stuttgart das Ticket zum DHB-Pokal-Achtelfinale gelöst und mit 26:25 (13:11) gewonnen. Beim ersten Auswärtssieg der Saison konnte vor allem Rückraumgigant Manuel Zehnder mal wieder glänzen. Am Ende konnte 23-Jährige zehn Treffer dazusteuern.