Handball | DHB-Pokal Wildcats nach Sieg in Frankfurt locker weiter

1. Runde

Der SV Union Halle Neustadt ist am Mittwochabend zum Auftakt des DHB-Pokals durch einen klaren 38:25-Sieg beim Drittligisten Frankfurter HC locker in die 2. Runde eingezogen. Lediglich in der ersten Hälfte hatte der Erstligist vor 187 Zuschauern einige Probleme. Damit gelang dem Team vom neuen Trainer Till Wiechers die Generalprobe vor dem Bundesligastart am 9. September daheim gegen die HSG Bad Wildungen Vipers.