In der ersten Runde des DHB-Pokals haben die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau eine schwere Aufgabe zugelost bekommen. Die Bundesliga-Handballerinnen müssen gegen Erstliga-Aufsteiger und Zweitliga-Meister Solingen-Gräfrath ran. Das ergab die Auslosung am Mittwoch (28.06.2023).

Der Thüringer HC hat als Vize-Meister der Vorsaison für die erste DHB-Pokalrunde ein Freilos – die ersten vier der Bundesliga steigen erst in der zweiten Pokalrunde in den Wettbewerb ein. Der THC sowie Meister Bietigheim, Borussia Dortmund und HSG Bensheim/Auerbach steigen erst zum Achtelfinale am 30. September/1. Oktober in den Wettbewerb ein.