Handball | DHB-Pokal Thüringer HC scheitert an Bietigheim

Halbfinale

09. März 2024, 19:27 Uhr

45 Minuten durften die Handballerinnen des Thüringer HC von der großen Überraschung träumen. Am Ende reichte die Kraft nicht ganz, so zog Dauersieger Bietigheim am Ende doch noch recht souverän ins Pokal-Finale ein.