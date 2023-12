Der VfL Gummersbach gewann derweil mit 33:28 (18:13) gegen FA Göppingen. Im Duell zweier Zweitligisten setzte sich der TuS N-Lübbecke beim VfL Eintracht Hagen mit 36:28 (19:12) durch. Schon am Dienstag waren die MT Melsungen, die Füchse Berlin und der HSV Hamburg in die Runde der letzten Acht eingezogen.

Die Auslosung der nächsten Runde findet am Donnerstag statt. Die Viertelfinals werden am 3./4. Februar ausgespielt. Das Final Four steigt am 13./14. April in der Kölner Lanxess Arena.