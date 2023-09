Nach einem guten Auftakt (4:2/11.) gerieten die Gäste bis zur 20. Minute mit 4:6 in Rückstand. Mit starken neun Minuten vor dem Seitenwechsel zogen die Hallenserinnen wieder mit 12:10 in Front und behaupteten bis zur 42. Minute einen knappen Vorsprung. Doch dann gelang den Saalestädterinnen mehr als acht Minuten kein Torerfolg. Der HSV drehte das Spiel mit einem 5:0-Lauf von 20:21 auf 25:21 und ließ sich diesen Vorsprung in der Schlussphase nicht mehr aus den Händen nehmen. Für Halle erzielten Alexandra Lundström (6/6) und Cecilie Woller (5) die meisten Tore.