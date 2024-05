Beide Mannschaften begannen fulminant und, zur Freude der Angreifer, ohne große Lust in der Verteidigung. Aue ging schnell durch Jan Blecha in Front und erarbeitete sich nach 9 Minuten bereits eine Drei-Tore-Führung (8:5). Die Dessauer stellten sich mit dem gewohnt starken Timo Löser dagegen und verloren durch seine Treffer nicht den Anschluss.

In einer Phase, in der beide Torhüter erstarkten und zunächst in unmittelbarer Abfolge mehrere Tempo-Gegenstöße auf beiden Seiten bravourös verhinderten, kam die Mannschaft von Uwe Jungandreas besser in die Partie, mit einem guten Lauf nach 23 Minuten zum 11:11-Ausgleich und ging wenig später durch Löser erstmals in Führung. Mit dem Pausenpfiff war Marko Vignjevic jedoch im Rückraum für den EHV zur Stelle und verhinderte mit dem 14:14 die Dessauer Pausenführung.